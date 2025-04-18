ТАСС: военный суд дал 19-летнему москвичу 15 лет строгого режима за два теракта
Суд приговорил 19-летнего жителя Москвы Кирилла Фомичева к 15 годам колонии строгого режима за совершение двух терактов и конфиденциальное сотрудничество с украинской организацией, сообщает ТАСС.
«Ему окончательно назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей и ограничением свободы на 2 года после отбытия наказания», — сказали агентству в правоохранительных органах.
Как утверждается, Фомичева задержали во Владимирской области, его арестовали в 2023 году.
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Осуждённый признал вину и сотрудничал со следствием с момента задержания, отметил собеседник.