Школьникам в Калининграде потребовалась срочная медицинская помощь - экипаж был вызван прямо во время урока. Об этом сообщает издание "Клопс", которое ссылается на местные власти.

"Состояние детей одного из пятых классов школы не связано с инфекционным заболеванием и питанием в школьной столовой. Ситуация останется на контроле управления", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

Как стало известно, на одном из уроков двое школьников обратились за помощью из-за сильного головокружения и слабости в теле. О подобных симптомах также сообщили еще несколько детей. Когда прибыл экипаж скорой помощи, двоим подросткам оказали первую помощь - они отказались от госпитализации. Плохое самочувствие у других учеников не подтвердилось. До этого в Самаре следователи возбудили уголовное дело после заражения детей кишечной инфекцией в детском саду.