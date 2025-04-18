Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками полиции мошенниках

Мошенники стали похищать у россиян деньги под видом сотрудников полиции, якобы проверяющих подлинность купюр. Об этом пишет МВД РФ.

© РИА Новости

Согласно схеме, злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются сотрудниками полиции и убеждают в необходимости «проверить подлинность» купюр. Человек по указанию аферистов собирает наличные деньги и передает их прибывшему курьеру.

После этого связь с мошенниками пропадает, а жертва лишается денежных средств, сообщили в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с помощью поддельных судебных исков. В частности, жертве приходит письмо с уведомлением о надуманных юридических проблемах. Таким образом мошенники пытаются вызвать у человека панику и заставить его совершать необдуманные действия.