В России в 2024 году более 80 человек были осуждены за фейки про армию

В 2024 году в России за распространение фейков про российскую армию были осуждены 82 человека, большинство из них получили сроки от пяти до восьми лет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы судебного департамента при Верховном суде.

«Реальные сроки получили 62 человека, чаще всего им назначались сроки от пяти до восьми лет колонии, ещё 11 человек получили сроки от восьми до десяти лет», — передаёт агентство.

Отмечается, что двое получили условные сроки, а восемь человек получили штрафы на общую сумму 7,75 млн рублей.

Несколько дней назад петербургскую общественницу Анну Александрову приговорили к пяти годам двум месяцам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии.

Также сообщалось, что в Хабаровске суд оштрафовал на 700 тыс. рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова за распространение фейков о российской армии.