Мошенники придумали обман россиян через Telegram-боты на тему Пасхи

Мошенники придумали обман россиян через Telegram-боты якобы с розыгрышем подарков на Пасху в виде премиум-подписок на разные сервисы.

Как утверждает ИБ-компания F6, всего кибермошенники создали в мессенджере не менее 11 ботов. Они имеют русский интерфейс и созданы недавно, однако ими уже воспользовались порядка 120 тыс. пользователей.

Уточняется, что данные боты предлагают получить подарок якобы от имени Telegram, Roblox или популярного маркетплейса, а в качестве обязательного условия получения подарка указана подписка на определённые Telegram-каналы «спонсоров».

Один из ботов, по информации ТАСС, нацелен на угон аккаунтов в Telegram, другие предлагают подписаться на каналы, рекламирующие инвестиционное мошенничество.

В РПЦ ранее предупредили о попытках мошенников использовать имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА в беседе с RT также предупредил о риске быть обманутыми из-за поздравлений с Пасхой.