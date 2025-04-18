Мигрант до полусмерти избил заступившегося за жену россиянина

В Калининском районе Санкт-Петербурга мигрант до полусмерти избил мужчину, заступившегося за жену. Об этом стало известно 78.ru.

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По данным российского издания, 42-летнего мужчину в тяжелом состоянии забрали в больницу из квартиры дома № 26 на проспекте Науки с закрытой травмой груди, переломами двух ребер, закрытой черепно-мозговой травмой, пневмотораксом, экзогенной интоксикацией и туберкулезом.

Супруга горожанина пояснила, что они устроили застолье. Спустя некоторое время к ним зашел знакомый. В какой-то момент он стал приставать к женщине, за нее заступился муж. Тогда гость жестоко избил руками и ногами хозяина жилища, а затем сбежал.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 40-летнего гражданина Узбекистана, не состоящего на миграционном учете. Мужчину поместили в изолятор. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Крыму мигранты избили местного жителя за просьбу не плеваться.