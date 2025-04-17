Во Флориде произошла стрельба в университете
В университете Флориды произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что подозреваемый был задержан. Как сообщили в пресс-службе университета, всех находящихся внутри здания просят оставаться в укрытиях.
При этом в правоохранительных органах сообщили, что в результате стрельбы было убито пять человек. Еще шестеро получили ранения. Состояние одного из них оценивается как критическое, остальных — как тяжелое.
«По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в университете штата Флорида. <...> Один из этих пациентов находится в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом», — сообщили местные СМИ.
Ситуацию уже успел прокомментировать президент США Дональд Трамп. Во время общения с журналистами в Белом доме он назвал произошедшее «ужасным и позорным».
«Мне сообщили об университете Флориды. Активная ситуация со стрельбой. Получаю полную информацию. Это позор, ужасная вещь. Ужасно, что такие вещи происходят», — заявил он.