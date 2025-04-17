В одном из университетов США произошла стрельба, есть погибшие

В кампусе Университета штата Флорида в Таллахасси произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек и пострадали шестеро.. По данным CBS, вооружённый мужчина был замечен покидающим территорию учебного заведения сразу после инцидента.

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По данным СМИ, все пострадавшие госпитализированы. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, другие — в тяжелом.

Полиция проводит операцию по поиску подозреваемого В целях безопасности закрыты близлежащие школы Территория университета оцеплена, занятия отменены.