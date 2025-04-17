Российский предприниматель пропал на Бали при странных обстоятельствах

В океане на Бали пропал российский предприниматель Сергей Елисеев, основатель компании Granolife. Об этом пишет портал «СтарХит».

По данным портала, 36-летний бизнесмен в среду, 16 апреля, отправился в морское плавание на лодке. Мужчина держался близ побережья района Амед, который считается тихим и славится живописными видами.

Елисеев планировал вернуться на следующий день, но перестал выходить на связь, отметили журналисты.

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В четверг утром, 17 апреля, местные жители обнаружили его лодку, в которой остались личные вещи: два смартфона, ноутбук и шорты.

Знакомые бизнесмена пояснили, что мужчина увлекался запрещенными веществами и часто выходил в океан в неадекватном состоянии.

Ранее сообщалось, что 27-летняя россиянка Алена Андреева разбила голову о кораллы на Бали, когда пыталась сделать селфи.