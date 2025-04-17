«Я следующий»: жестоко убитый экс-участник «Дома-2» предвидел свою смерть

Тело 33-летнего Дмитрия Лукина было обнаружено в его квартире на востоке столицы. На нем насчитали около пятидесяти колото-резаных ранений, что указывает на крайне жестокий характер преступления, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СКР.

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О странностях в трагической гибели бывшего участника телепроекта «Дом-2» рассказала журналистам Мария Кохно, с которой он когда-то пытался построить отношения на площадке реалити-шоу.

По ее словам, их последняя встреча состоялась год назад – на церемонии кремации еще одной участницы проекта, Либерж Кпадону. То, что сказал тогда Дмитрий, поразило девушку.

«Он с огромным букетом белых роз и, как сейчас помню, сказал: «Ну что, я следующий». Мне это очень запало, эта фраза у меня была в голове», – рассказала Кохно «Газете.Ru».

Кохно призналась, что новость о смерти Лукина ей сообщили общие знакомые. Обстоятельства произошедшего остаются неясными, однако она не исключает, что конфликт, приведший к трагедии, мог быть связан с эмоциональным характером мужчины.

Следствие считает, что причиной трагедии стал бытовой конфликт со знакомым, передает «360.ru». Подозреваемый в совершении убийства сейчас находится в медицинском учреждении с травмами, полученными во время инцидента. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.