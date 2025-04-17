Ударивший учителя по голове молотком школьник на учете не состоит

Тринадцатилетний ученик одной из подмосковных школ, который во время урока ударил учительницу по голове молотком и убежал, на учете не состоит, семья у него благополучная. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Семья у мальчика благополучная, на учете он не состоит", - сказал собеседник агентства.

Днем 17 апреля стало известно, что в одной из школ на улице Академика Северина в поселке Мирный ученик 2012 года рождения на уроке ударил учителя молотком по голове в момент, когда преподаватель стояла спиной к классу и писала задание на доске. После подросток выбежал из класса и скрылся. Женщина получила телесные повреждения, она доставлена в больницу. Обстоятельства устанавливаются.