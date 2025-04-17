В Москве арестовали бывшего первого замгубернатора Курской области

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал cудов общей юрисдикции столицы.

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«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дедова Алексея Владимировича... на срок 2 месяца 00 суток», — отмечается в сообщении.

Дедов и его адвокат настаивали на избрании более мягкой меры пресечения.

Накануне сообщалось, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, выделенного на строительство оборонительных сооружений.

По данным следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, в которую входили руководители АО «Корпорация развития Курской области» и коммерческих фирм. Средства, предназначенные для строительства фортификаций на границе с Украиной, были похищены через фиктивные подряды, уточнили в МВД. По информации ведомства, глава региона и его первый заместитель допускали к контрактам только тех подрядчиков, кто соглашался на «откат» до 15% от суммы договора. Ранее по этому делу уже были задержаны трое руководителей корпорации и подрядчики.