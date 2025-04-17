Один человек пострадал при пожаре в квартире на севере Москвы

Пожар произошел в квартире жилого дом в Хорошевском районе Москвы. В результате происшествия пострадал один человек, он находится в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

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— Горит квартире на Хорошевском шоссе, дом 19. Пока известно об одном пострадавшем, состояние тяжелое. Площадь пожара — 10 квадратных метров, его локализовали, — рассказал собеседник «ВМ».

Ранее человек погиб при пожаре в хостеле в районе Гольяново в столице. По рассказам очевидцев, внутри здания были заблокированы три пострадавших.