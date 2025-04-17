Россиянин отдал мошенникам 29 миллионов рублей

Житель Татарстана лишился 29 миллионов рублей в результате мошенничества, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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В республике возбуждено уголовное дело после того, как 54-летний местный житель стал жертвой изощрённой схемы обмана. Мужчина потерял 29 миллионов рублей. Преступники действовали под видом правоохранителей.

Мошенники начали с сообщения от имени "начальника", обвинив мужчину в финансировании террористов. Затем в дело вступили "аудиторы" и "сотрудники прокуратуры". Злоумышленники под предлогом проверки сначала убедили жертву пересчитать домашние наличные, а затем перевести все сбережения на "безопасный счёт".

Под давлением аферистов потерпевший взял кредит на 4 млн рублей, продал машину за 2 млн рублей и акции на 19,9 млн рублей.

Осознание обмана пришло только после личной встречи с настоящим руководителем, от имени которого действовали мошенники. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления и личности злоумышленников.