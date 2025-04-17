На участке побережья Анапы нашли повторные выбросы мазута

Незначительные повторные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на одном участке пляжей в Анапе, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"17 апреля незначительные выбросы мазута нашли на одном участке побережья Анапы. Представители Тимашевского района сообщили о небольших выбросах мелкой фракции нефтепродуктов. Команда муниципалитета работает на участке пляжа рядом с устьем реки Можепсин", - говорится в сообщении.

После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок, там убирали песок, загрязненный мазутом. Основные работы по уборке пляжей были завершены, однако в регионе фиксируют повторные выбросы на ряде участков.