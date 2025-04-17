Сценариста сериалов подозревают в убийстве участника «Дома-2»

Предполагаемым убийце участника «Дома-2» Дмитрия Лукина является сценарист сериалов на федеральных каналах и бывший участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» Станислав Берестовой. Об этом сообщает Mash.

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По данным канала, после убийства Берестовой попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали переломы на лице, порезы на руке, ушибы и ссадины. В больницу его привезли полицейские, которые занимались его оформлением, но в процессе Берестовой потерял сознание.

Отмечается, что сценариста подключали к ИВЛ, у него в крови был обнаружен алкоголь. Его выписали из больницы через два дня.

Участнику "Дома-2" нанесли более 50 ножевых ранений

Берестовой известен по работе в таких проектах, как «Прожектпэрисхилтон», «Светлаков плюс», «Новогодний переполох» и «Счастливы вместе». В КВН он выступал под фамилией Мамедов, но сменил ее, когда переехал в Москву.

Напомним, что Лукин был зарезан 14 апреля в квартире на Щелковском шоссе. Ему нанесли более 50 ножевых ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.