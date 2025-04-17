Поджог на шоу Павла Воли: появились подробности сорванного теракта в Пятигорске

Задержанный ФСБ сторонник «Исламского государства»* готовил теракт на концерте комика Павла Воли в Пятигорске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске. При обыске у него были найдены бутылки с зажигательной смесью. Также выяснилось, что подозреваемый вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на территории Украины.

По информации Telegram-канала Baza, целью злоумышленника стал концерт Павла Воли, который должен был пройти 16 апреля во дворце культуры «София» в Пятигорске.

Выступление Воли было отменено за несколько часов до начала. Как сообщил комик, концерт не состоялся «по техническим причинам».

При этом задание на поджог мужчина получил через мессенджер. Для теракта он приготовил три «коктейля Молотова» и за неделю до выступления снял фото и видео ДК.

Напомним, что 22 марта 2024 года был совершен теракт в «Крокус Сити Холле». Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в концертном зале. Жертвами теракта стали 145 человек, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

*запрещенная в России террористическая организация