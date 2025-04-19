Экс-главред российской версии Playboy Ляпоров признал вину в мошенничетсве

Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров признал вину в одном из эпизодов мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества в особо крупном размере.

«По одному из них он признал вину, однако позже от своих показаний отказался», — поделился собеседник агентства.

По версии следствия, Ляпоров под предлогом инвестиций в «Prime Westminster LTD» и «London Legal Capital (LLC)» похищал денежные средства у потерпевших. Общий ущерб от его действий оценивают более чем в 50 млн рублей.

Экс-главреда российского Playboy Ляпорова обвинили в хищении более 50 млн рублей

Уголовное дело в отношении Ляпорова было возбуждено 15 апреля.

9 апреля суд арестовал ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину в рамках уголовного дела о мошенничестве. Ее поместили в следственный изолятор на срок до 7 июня 2025 года.

Ранее проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.