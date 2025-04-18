На украинских сайтах продаются оптом российские сим-карты

Сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц, продают оптом на украинских сайтах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, отмечая, что данные «симки» могут, предположительно, использоваться в мошеннических схемах.

Уточняется, что стоимость одной сим-карты при оптовой покупке начинается от 150 гривен (300 рублей).

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов ранее заявил, что государство должно защитить россиян от мошенников с Украины, поскольку люди, подпадая под воздействие преступников, не могут самостоятельно им противостоять.