Четверо россиян предстанут перед судом за нападения на прохожих

В Мытищах осудят четверых молодых людей за нападения на прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

© Lenta.ru

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 годы четверо молодых человек в возрасте от 20 до 21 года регулярно нападали и избивали местных жителей, в том числе несовершеннолетнего. Поводом для нападений были замечания в их адрес со стороны потерпевших из-за некорректного поведения в общественных местах.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что по факту нападения на подростка в российском ТЦ возбудили уголовное дело.