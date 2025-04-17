Участнику «Дома-2» нанесли более 50 ножевых ранений

Бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина зарезали в квартире на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, убийство произошло в понедельник, 14 апреля. Ночью Лукин находился в квартире с другом — между ними произошла ссора, мужчина схватился за нож и изрезал товарища. Судмедэксперты начитали больше 50 ножевых ранений в области головы, шеи и тела.

Подозреваемым оказался 51-летний Станислав Б. из Дербента. Его арестовали 16 апреля. После убийства он оказался в реанимации в тяжелом состоянии: с переломами костей лица, резаной раной руки, ушибами и ссадинами. Утверждается, что в больницу его привезли полицейские, поскольку в момент оформления он потерял сознание и упал. Спустя два дня мужчину выписали.

Лукин участвовал в «Доме-2» несколько месяцев — он пришел на «телестройку» в декабре 2016 года и покинул ее уже в марте 2017 года. После он также работал на «Матч ТВ» и телеканале СТС.