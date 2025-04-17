Участнику "Дома-2" нанесли более 50 ножевых ранений

Дмитрий Лукин снимался в скандально известном телепроекте "Дом-2" несколько месяцев — с декабря 2016-го по март 2017-го. После этого он работал на "Матч ТВ" и СТС.

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Сейчас же стало известно, что Дмитрий Лукин умер в квартире на Щелковском шоссе в Москве. Как утверждает Mash, мужчине нанесли более пяти десятков ударов ножом. Что случилось, точно неизвестно, однако сообщается, что в квартире Лукин был с другом. В какой-то момент вспыхнула ссора, мужчины сцепились. Оппонент нанес бывшему участнику "Дома-2" порядка 50 ранений. Тот скончался на месте.

Накануне, 16 апреля, этого друга арестовали. Однако перед этим он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Ему диагностировали переломы костей лица, резаную рану руки, ушибы и ссадины. В больницу его привезли полицейские — в момент оформления мужчина потерял сознание и упал. Его подключили к ИВЛ, в крови нашли алкоголь.

Сейчас его уже выписали. Столичный СК возбудил уголовное дело.