В Башкирии заключили под стражу мэра Межгорья

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении и.о. главы администрации закрытого административно-территориального образования город Межгорье в Башкирии, обвиняемого в присвоении. Он начислял себе незаконные выплаты на сумму более 140 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности главы администрации городского округа закрытого административно-территориального образования г. Межгорье, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение ставил себе полный рабочий день в выходные и праздничные дни. Таким образом он начислил себе более 140 тыс. рублей из средств бюджета города.