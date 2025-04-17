В российском регионе загорелся элитный курортный комплекс

В деревне Вараксино Тверской области загорелся элитный курортный комплекс Zavidovo Spa Village. По предварительной информации, в результате никто не пострадал, передает Telegram-канал «112».

Как отмечается, очаг зафиксирован в ресторане «Царевна». Возгорание произошло на кухне и начало быстро распространяться. Сообщается, что сейчас площадь возгорания достигает 100 квадратных метров.

Сегодня сообщалось, что в подмосковных Люберцах прогремел взрыв. Он произошел на местной базе приема металла.

По данным Telegram-канала Readovka, около 5:30 утра жители Люберец услышали грохот, который похож на взрыв. После этого со стороны местной базы приема металла по городу стал разноситься едкий дым.

Ранее на юге Москвы потушили пожар на территории «Южной» ТЭЦ-26. По словам источника ТАСС, пожарным удалось ликвидировать возгорание. При этом никто не пострадал.