Хозяин собаки, покусавшей школьницу и пенсионерку в Петербурге, стал фигурантом дела

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении хозяина пса, который покусал школьницу и пенсионерку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего владельца собаки в квартире одного из домов на улице Лени Голикова. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Отмечается, что он в момент нападения пса находился рядом, а животное было без намордника.

Инцидент произошел 15 апреля на улице Лени Голикова. Очевидцы услышали крики около 17:00 и заметили, как собака бойцовской породы напала на пожилую женщину, стоявшую на автобусной остановке. По словам свидетеля, хозяин животного находился тут же, он был пьян и приспустил поводок. На место вызвали полицию и скорую, но пострадавшую куда-то увели до ее приезда. В итоге пенсионерку все же госпитализировали.

Позже стало известно, что эта же собака успела искусать девочку, которая возвращалась домой на самокате. Животное накинулось на школьницу, когда она проезжала по детской площадке.