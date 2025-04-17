Российский бизнесмен пропал без вести на Бали

Российский бизнесмен поехал на отдых на индонезийский остров Бали и пропал без вести. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, 36-летний предприниматель из Калуги Сергей Елисеев, который основал компанию по производству гранолы, прибыл на азиатский курорт в компании друзей. Вечером в среду, 16 апреля, он пропал в районе Амед на востоке острова.

Друзья рассказали, что мужчина вышел в океан на лодке и не вернулся. Утром рыбак нашел его судно и отбуксировал его к берегу. Внутри лежали вещи Елисеева: два телефона, ноутбук и шорты, в которые он был одет, когда его в последний раз видели.

По словам друзей, во время поездки лодка заглохла, и ее стало уносить течением, поэтому россиянину пришлось бросить вещи, прыгнуть в воду и плыть.

Сейчас бизнесмена ищут полицейские и волонтеры. По предварительным данным, он нередко употреблял запрещенные вещества и выходил в таком состоянии в океан на лодке.

В марте другой россиянин пропал без вести на вулкане Талинис на Филиппинах. Он входил в состав группы иностранных туристов, которые отправились в однодневный поход без необходимого снаряжения. Позже мужчину нашли, его жизни ничто не угрожало.