Экс-сотрудника Минцифры жестоко избил ухажер его жены

Бывший руководитель проектного отдела Министерства цифрового развития РФ Константин Бырда подвергся нападению со стороны ухажера его супруги. В результате он был доставлен в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщает Mash.

© РИА Новости

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на улице Покровка. Мужчина встретился с бизнесменом Павлом П., который работает в сфере рекламы, для прояснения ситуации. Бырда пытался разобраться, зачем тот проявляет интерес к его жене. Со слов очевидцев, предприниматель устроил настоящую драку.

«В итоге у Константина Бырды диагностировали травму головы, сотрясение мозга, ушибы и фингал», — говорится в публикации.

В минувший понедельник сообщалось, что в Москве пассажир метро избил мужчину, который случайно толкнул его плечом. Конфликт произошел на платформе станции «Мичуринский проспект». Драка попала на запись камеры видеонаблюдения. На этих кадрах можно увидеть, как пострадавший задел мужчину на станции, когда выходил из вагона. Сразу же после этого вспыхнул конфликт — мужчина не стал заходить в вагон, а подошел к толкнувшему его пассажиру. Уже через несколько секунд он пустил в ход кулаки.