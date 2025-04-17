Посетитель магазина на востоке Москвы избил охранника

В магазине на востоке столицы посетитель напал на охранника, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.

«В магазине на ул. Магнитогорская 41-летний мужчина, используя малозначительный повод для конфликта, несколько раз ударил сотрудника охраны, причинив ему телесные повреждения. Пострадавший 1974 года рождения госпитализирован», – сказали в прокуратуре.

Как уточнили в пресс-службе, личность злоумышленника известна. Перовская межрайонная прокуратура контролирует выяснение обстоятельств случившегося.