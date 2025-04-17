Дерево рухнуло на людей из-за сильного ветра в российском городе
В Тобольске два человека получили травмы из-за того, что на них рухнуло дерево. Об этом сообщает городская администрация.
Инцидент произошел рядом с Областной больницей №3, где из-за сильного ветра упало дерево. В этот момент рядом находились двое прохожих, которые в результате оказались под упавшими ветвями.
Медики и экстренные службы оперативно прибыли на место. Пострадавшим сразу оказали помощь, после чего доставили в медучреждение. Состояние госпитализированных врачи оценивают как стабильное. Подробной информации об их состоянии не поступало.
Городские власти организовали проверку. Специалисты обследуют территорию, чтобы выявить потенциально опасные деревья. Параллельно ведется расследование обстоятельств произошедшего.