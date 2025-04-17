В российском городе силовики выставили оцепление из-за атаки мигрантов

В Екатеринбурге толпа иностранцев атаковала миграционный центр на улице Сулимова, чтобы сдержать граждан, силовикам пришлось выставить оцепление. Видео с места событий в российском городе опубликовал портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как десятки мигрантов пытаются попасть в учреждение, где оформляют регистрацию. Чтобы утихомирить граждан, перед зданием выстраиваются люди в форме.

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Одна из иностранок отметила в беседе с Е1.ru, что за получением талона нужно провести в очереди больше двух суток.

«Тысячам людей грозит депортация!», — возмутилась женщина.

Другой мигрант попробовал начать писать списки из желающих попасть в центр, чтобы избежать давки. Однако из этой затеи ничего не вышло.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге иностранцы снесли дверь в миграционном центре МВД.