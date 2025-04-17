В Москве отец освободился из колонии и изнасиловал дочь

В Перово пьяный отец, недавно освободившийся из колонии, изнасиловал дочь, которая пустила его к себе пожить. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК в Telegram-канале.

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По информации mk.ru, обвиняемый недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за тяжкое преступление. Мужчина был осужден на семь лет, за это время дочь сдала в аренду его квартиру. Вернувшись из колонии, отец остался жить у 27-летней дочери.

13 апреля пьяный фигурант избил дочь и надругался над ней. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об изнасиловании, решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Ему может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина заманил школьницу в подъезд и изнасиловал. Несовершеннолетняя рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемого в изнасиловании задержали, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.