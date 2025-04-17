В Рослесхозе прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в Забайкалье

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к уровню федерального ЧС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас обсуждается этот вопрос (о повышении ЧС в Забайкальском крае с регионального уровня до федерального. — «Газета.Ru»)... Правда, это скорее меры правового свойства, фактически мы и так все силы перебазировали туда, но формально, по критериям, уже похоже на федеральный ЧС», — поделился Советников.

До этого глава Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

Губернатор отметил, что почти все пожары в этом году случились по вине человека.

7 апреля в шести районах республики Бурятия и в городе Улан-Удэ загорелся лес на площади 369,9 гектара. Причиной пожаров стали весенний пал и неосторожное обращение с огнем. В тушении огня принимают участие 268 человек и 51 единица лесопожарной техники.

Самой сложной является обстановка в Еравнинском районе, при этом угроза населенным пунктам отсутствует. На территории республики введен особый противопожарный режим, доступ в леса ограничен.