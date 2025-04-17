Экс-замглавы Генштаба Шамарину вынесли приговор

Бывшего начальника главного управления связи — заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что также Шамарина лишили воинского звания генерала и конфисковали имущество на сумму взятки — 36 млн рублей. Обвинение просило суд приговорить военного к 12 годам лишения свободы со штрафом в 107 млн рублей.

Напомним, что Шамарина задержали 22 мая 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток от руководства Пермского телефонного завода «Телта» в размере 10 и 26 млн рублей за помощь в увеличении объема поставок и общее покровительство.

Позднее генерал заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Он дал показания против начальника Первого управления Главного управления связи (ГУС) ВС РФ Александра Оглоблина.