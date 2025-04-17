Пасынок рок-музыканта Намина признал вину в двойном убийстве

Пасынок известного рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко признал свою вину в убийстве брата и бабушки. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в октябре 2023 года в частном доме в деревне Крюково Московской области обнаружили тела пожилой женщины и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами. Ткаченко сам позвонил в полицию — он рассказал, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. После этого он покончил и с братом.

«Да, я признаю свою вину в смерти Микояна Артема и Ткаченко Прасковьи, но не согласен с тем, как это было квалифицировано», — заявил обвиняемый на судебном заседании.

При этом Ткаченко не стал уточнять, с чем именно он не согласен. Его адвокат также не стала комментировать слова подзащитного.