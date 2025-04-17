Осужденного за расправу над настоятелем храма оставили в колонии

Свердловский областной суд снова отказал расправившемуся над настоятелем православного храма Роману Сухачеву в условно-досрочном освобождении (УДО) и оставил его в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов области.

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Это не первая попытка осужденного выйти по УДО.

В конце 2024 года он уже получил аналогичный отказ.

В мае 2007 года Сухачев был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») за преступление, совершенное 6 января 2007 года. Тогда фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другом пришли в Храм Петра и Павла, расположенный в поселке Нево-Шайтанский. Там они расправились со священником при помощи обрезка трубы. Затем злоумышленники похитили из Храма иконы и киоты на общую сумму около 63 тысяч рублей.