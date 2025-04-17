Москвич сначала убил жену, а потом изнасиловал дочь

Домашний тиран, ранее судимый за убийство своей жены, задержан за изнасилование своей дочери. Он постоянно издевался над домочадцами, а в итоге совершил гнусное преступление.

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Как стало известно «МК», дикая история произошла на днях в квартире на 1-й Владимирской улице. Здесь проживали 28-летняя москвичка, ее дети и 54-летний отец. Мужчина 7 лет назад убил свою жену, отбыл срок, а после освобождения с разрешения дочери поселился в ее квартире: вторую жилплощадь девушка сдавала в аренду. Мужчина вел себя агрессивно — как правило, приступы гнева случались у него на почве употребления спиртного. В нетрезвом состоянии он намекал дочери на возможность сексуальных отношений, но силу к родственникам ни разу не применял.

Однако недавно ночью, напившись в очередной раз, негодяй все же реализовал свои жуткие мечты. Он избил дочь, а затем изнасиловал. Женщина не стала мириться с дикой выходкой отца-уголовника и обратилась в полицию. Сейчас с задержанным работают следователи.