Российская стримерша избивала дочь во время прямого эфира и попала под суд

В Кемерово избивавшая дочь во время прямого эфира стримерша попала под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

© Lenta.ru

По данным следствия, с января 2023 года по январь 2025-го она перестала заботиться о ребенке. Стримерша, будучи в нетрезвом состоянии, устраивала прямые эфиры и угрожала дочери. Она нецензурно ругала ребенка и избивала ее руками и резиновым шлангом.

Женщина обвиняется по статье 156 УК РФ («Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»). Все материалы уголовного дела направлены в суд. Фигурантка лишена родительских прав в отношении дочери. Девочка из семьи изъята и находится в социальном учреждении.

Ранее сообщалось, что Каспийский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы условно 31-летнюю мать, избившую дочь металлической ложкой.