Стали известны неожиданные подробности о стрельбе на детской площадке в Чите

Мужчина, который пробрался на детскую площадку одного из ЖК в Чите, стрелял из новогодней хлопушки. Ранее появилась информация о том, что им было использовано оружие. Об этом сообщает МВД по региону.

Информация о произошедшем появилась накануне. Местные СМИ проинформировали о том, что неизвестный выстрелил в воздух из пистолета в микрорайоне Каштакский в Чите 16 апреля.

Сегодня правоохранителям удалось установить его личность. В МВД уточнили, что злоумышленником оказался местный житель 1969 года рождения. Его опросили.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина шаткой походкой идет по детской площадке, перед ним бежит компания детей. Затем мужчина, сойдя на дорогу, стреляет вверх из предмета, похожего на пистолет.