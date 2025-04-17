В Астрахани мужчина избил знакомую палкой и бросил в подъезде

В Астрахани местный житель предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в январе 2025 года в одной из многоэтажек местные жители нашли жестоко избитую женщину, спасти которую не удалось. Выяснилось, что накануне 46-летняя потерпевшая распивала спиртные напитки с приятелями в своей квартире.

Один из гостей заподозрил хозяйку квартиры в краже его мобильного телефона. Он ушел домой, затаив обиду, но вернулся ранним утром, вооружившись деревянной палкой, и потребовал вернуть гаджет. Получив отказ, злоумышленник вытащил женщину в подъезд , жестоко избил и скрылся. Нападавшего удалось задержать, было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кировской области пенсионер избил сожительницу поленом. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора. В ходе конфликта 60-летний пенсионер схватил полено и несколько раз ударил им сожительницу. Травмы потерпевшей оценили как тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.