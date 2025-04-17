В Архангельской области неизвестные сожгли цветы и венки у Вечного огня

В Котласе Архангельской области неизвестные сожгли цветы и венки у Вечного огня. Об этом сообщает МВД по региону в официальном Telegram-канале.

«На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Котласский». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данных противоправных действий», — говорится в сообщении.

Как пишет местный портал 29.RU со ссылкой на анонимные источники, к совершению противоправных действий может быть причастен несовершеннолетний.

По данным издания, похожий инцидент уже происходил в городе два года назад. Тогда два мальчика сожгли в том же самом Вечном огне венки и искусственные цветы. Из-за этого постамент закоптило дымом, а одна из гранитных плит треснула. Кроме того, как пишет портал, дети сделали на постаменте надписи.

9 апреля этого года сообщалось, что в Чебоксарах трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет пили пиво возле Вечного огня и заплевали его шелухой от семечек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, совершенной группой лиц.