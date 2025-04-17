Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 года колонии по делу о взятках

Бывший глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев приговорен к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 1,75 млн рублей за взяточничество, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Глава МЧС Республики Крым Садаклиев, возглавлявший министерство с 2021 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию 5 августа 2024 года. Позже он был арестован Киевским районным судом по ч. 1 ст. 283.2 (нарушение требований по защите государственной тайны), п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) УК РФ.
"Суд назначил фигуранту наказание в виде пяти лет шести месяцев колонии строгого режима и штрафа в размере 1,75 млн рублей по статье 290 УК РФ (получение взятки) по материалам управления ФСБ России по Республике Крым. Он заключил соглашение со следствием", - сказал собеседник агентства.