Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 года колонии по делу о взятках

Бывший глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев приговорен к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 1,75 млн рублей за взяточничество, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Глава МЧС Республики Крым Садаклиев, возглавлявший министерство с 2021 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию 5 августа 2024 года. Позже он был арестован Киевским районным судом по ч. 1 ст. 283.2 (нарушение требований по защите государственной тайны), п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) УК РФ.