Раскрыто число приговоренных в России по террористическим статьям за 2024 год

В 2024 году российские суды приговорили 870 человек по террористическим статьям, в том числе 48 подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Верховном суде.

© Lenta.ru

Среди осужденных — 17 осужденных старше 60 лет, 48 несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, и 77 фигурантов — женщины. По статье об осуществлении терактов осуждено 75 человек, из которых 10 — женщины. По статье об обучении террористической деятельности осуждено 46 человек, по статьям о склонении к терроризму и вербовку — 89 осужденных, и 410 человек получили приговоры по статье о призывах к терроризму. Кроме того, 473 фигуранта являются трудоспособными гражданами без постоянного источника дохода, а 184 человека имеют высшее образование.

Ранее сообщалось, что в три раза выросло число терактов в России в условиях проведения специальной военной операции (СВО).