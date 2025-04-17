«Лучше бы меня расстреляли»: лидеры Таганской ОПГ испугались тюрьмы

"Кровь хлестала, потому что страна была такая" В пуленепробиваемом "аквариуме" Мосгорсуда - десять мужчин. Все уже в возрасте, один с окладистой седой бородой и вовсе "похож на русского старца", как переговариваются между собой пришедшие на заседание слушатели. По версии следствия, все они — члены члены старейшей ОПГ Москвы (~и одной из старейших в России~). Их называли "таганскими", по имени столичного района, где традиционно собиралась группировка. Появившись, как и другие, на закате СССР, эта бригада заняла свое место в криминальном мире с помощью рэкета и жестоких убийств. "Да, были какие-то у нас противоправные действия. Да, тогда в 1991 году были драки, кровь хлестала. Потому что страна такая была. Тогда не было, [например], страховок на машину, если авария, кто подъехал, кто сильнее, тот и прав", - оправдывался на последнем заседании Борис Третьяк (по версии следствия, возглавлял одно из структурных подразделений ОПГ). Третьяк единственный из обвиняемых, кто признает хоть какую-то причастность к беззаконию тех лет, правда, тут же объясняя ее знакомым всем выросшим в СНГ постулатом - "не мы такие, жизнь такая". Оговорившись о "противоправных действиях", спешит поправиться, что на самом деле "таганские" вовсе не были бандой из кино. "Когда Союз разрушился, мы все сплотились вокруг взрослых ребят. Потому что была уголовная статья за спекуляцию, а везде торговали. И никто не понимал, как это, что это... Но не было такого, как это преподносит прокуратура - стрельба, автоматы и все остальное. ~Это кино какое-то, [как] фильм "Бригада". У нас такого не было.~ У нас, да, знали, что все друг за друга, если были какие-то проблемы, друг друга поддерживали", - излагает свою версию Третьяк. С его слов, "дружная компания" или, как ее называет прокуратура, ОПГ, "разбежалась" еще в 2008-2009 годах. После этого старых знакомых связывали якобы только невинные мужские интересы: рыбалка, сплавы, законный бизнес и компьютерная игра Lineage 2. Следствие, однако, рисует совсем иную картину. Согласно ей, в реальности "таганские" ухитрялись оставаться одной из самых живучих банд. Зародившись еще в 80-е, ~группировка была официально разгромлена лишь в 2019 году,~ когда арестовали ее предполагаемых лидеров, Игоря Жирноклеева по кличке Жирный и Григория Рабиновича по прозвищу Гриша Таганский. Первый сейчас в "клетке" суда на одной скамье с предполагаемыми подельниками. Рабинович до приговора не дожил, скончавшись летом 2024 года в СИЗО из-за проблем с сердцем (однако процесс по нему продолжается). Во время последнего заседания защита подсудимых неожиданно выдвинула одну из версий, почему ОПГ так долго была неуязвима для силовиков. Все дело в неких "таинственных покровителях". "В самом начале нашей дискуссии, когда обвинение начинало свою обвинительную речь, нам [прокурор] Галина Владимировна [Карпова] заявила, что привлечь к ответственности эту особо опасную банду мешали какие-то таинственные покровители, за что обвинение испытывает испанский стыд. Исключительно нетипичное заявление для прокуратуры, очень врезалось в память", - отметил один из адвокатов подсудимого Германа Гришина. Сама Карпова на это возразила, что защитник "некорректно и своевольно" трактует ее слова. Дождавшись своей очереди выступать, прокурор объявила окончательные сроки, которые запрашивает для "таганских". Они настолько шокировали подсудимых, что в перерыве, когда судья покинул помещение, ~из "клетки" на весь зал зазвучал отборный мат в адрес прокуратуры.~ Членов ОПГ потребовали лишить свободы ~на период от 23 до 25 лет~, причем первые 10-12 лет они должны провести в тюрьме, а оставшиеся годы - в исправительной колонии строго режима. "Такие сроки — мы что, вечные? Мне 57 лет", - подчеркнул подсудимый Дмитрий Юхневич. "Мне 67 лет, у меня 11 хронических заболеваний, 25 лет я не проживу по любому. А из них 12 лет строгого режима — лучше б меня расстреляли. Это пыточные условия", - коротко согласился Жирноклеев. "Один святой, другой бухал": как оправдывались "таганские" Прошедшее заседание было последним шансом для обвиняемых убедить судью поддержать их, а не прокуратуру (~уже на следующем заседании Таганскую группировку ждет итоговый приговор~). Однако сторона подсудимых оказалась скована одним простым фактом - коллегия присяжных в конце марта уже признала всю десятку виновными. А именно в том, что они действительно создали ОПГ или состояли в ней, лично участвовали в громких убийствах, занимались незаконным оборотом оружия и даже изготавливали поддельные свидетельства об инвалидности ради госвыплат. Согласно российскому законодательству, ~оспаривать вердикт присяжных защитники и подсудимые не могут.~ Большинство из них этим правилом пренебрегли, один за другим стараясь доказать, что люди в "клетке" не состояли в группировке, давно "добровольно вышли" из нее, не участвовали в покушениях и вообще до задержания вели добропорядочную жизнь. "Остановитесь, пожалуйста, вы сейчас ставите под сомнение вердикт, вы не имеете права. Первое предупреждение... Четвертое предупреждение", - раз за разом однообразно прерывали эмоциональные выступления судья Александр Суворов и двое прокуроров. "Мы вам Уголовный кодекс подарим", - в какой-то момент, не выдержав пререканий, пообещали прокуроры подсудимым. Не в силах спорить с фактом существования ОПГ и ее темным прошлым, защите "таганских" пришлось сосредоточиться на единственном доступном козыре - безупречных характеристиках предполагаемых группировщиков. Сергея Щербакова представили как ~чемпиона по боксу~, состоявшего в сборной России и защищавшего честь родины на турнирах, а Гришина - как ~простого водителя трамвая~, который настолько идеален, что "почти святой". Адвокат Третьяка попросил приобщить к делу характеристику ФСИН, где его клиент, помимо прочего, назван учтивым. "Честно говоря, первый раз слово "учтивый" встречаю в характеристике из СИЗО", - прокомментировал это судья. "Они там еще поскромничали, могли бы еще прибавить чего хорошего", - скромно ответил Третьяк. Впрочем, в одном случае защита решила пойти от обратного. Юхневич построил свою линию защиты на том, что не мог руководить бандитами ~из-за запоев~ (следствие также считает его главарем одной из структур ОПГ). Мужчина добавил, что полгода лежал в реабилитационном центре, откуда его возили на следственные действия прямо в халате с номером палаты. "Все свидетели говорили, что я пьяница, везде с бутылкой коньяка, в карты играл. Я везде бухал и бухал, у меня даже справка есть", - горячился Юхневич. Между делом он упомянул, что почти все подсудимые ~попросили отправить их на СВО~. Однако их "не пускают". Адвокат Сергея Щукарева сказала, что на момент совершения преступлений ее подзащитному было 20 лет, он только вернулся из армии, поэтому его "образ мышления" отличался от поведения обычных людей. Кроме того, на последнем заседании "таганские" подчеркивали свой скромный достаток. Они описывали себя как небогатых людей, которых хотят "обобрать" исками, в частности, родственники погибших от рук банды. Самое крупное исковое требование ~составляет 500 млн~, общая сумма достигла почти 1 млрд рублей. "Да какие иски, о чем может идти речь, если я не могу себе позволить адвоката за деньги... "Эта банда получила прибыль", какая прибыль, этого ничего не было", - возражал подсудимый Игорь Балашов. "Просто нереальные деньги, 500 млн рублей, откуда такая сумма нарисовалась, я просто не могу понять", - поддержал его Юшкевич. Как и прежде, никто из десяти подсудимых не признал себя виновными. Запрошенные сроки некоторые из них, а также адвокаты назвали ~местью со стороны государства.~ Прося суд о снисхождении, двое обвиняемых сочли уместным ~поздравить всех присутствующих с Пасхой.~ "Сейчас идет Страстная неделя, я прошу вас по-человечески отнестись", - обратился к судье Марат "Якудза" Янбухтин (предполагаемый штатный киллер "таганских"). Пытали паяльником, спрятали тело под чайхоной: чем известны "таганские" В начале 90-ых группировка оформилась благодаря покровительству одного из главных воров в законе - Япончика (Вячеслав Иваньков). Тот хотел создать бригаду для борьбы с заполнившими столицу кавказскими бандитами. Первые "таганские" занимались рэкетом и грабежами, а получив сильную "крышу" переключились на открытую войну с чеченцами. Позже борьба сошла на нет, и новая ОПГ вернулась к бизнесу, захватывая под контроль рынки, магазины и банки. "У нее было сразу несколько лидеров — как у многоголовой гидры, что делало группировку очень устойчивой... Одной из отличительных черт Таганской группировки было наличие наружного наблюдения... Данные по слежке поступали напрямую Жирному и Грише Таганскому, которые выносили неугодным смертные приговоры", - писала Lenta.ru. Среди самых громких убийств бригады - расправа над членом Адвокатской палаты Москвы, 40-летней Натальей Вавилиной. Женщину застрелил Янбухтин прямо на лестничной клетке ее дома в 2017 году. За это ему пообещали $25 тыс. Киллера признали виновным еще в 2019 году (сейчас он вновь проходит по делу "таганских" в числе десятерых обвиняемых). Среди самых жестокий деяний "таганских" - смерть бизнесмена Алексея Покровского. Он якобы задолжал Грише Таганскому 53 млн рублей. Бизнесмена похитили, несколько месяцев возили по адресам, где он мог прятать деньги, били, пытали. На текущем процессе по делу ОПГ одного из свидетелей как-то спросили, как он понял, что Покровского пытали паяльником, если лично это не видел. "Потому что из комнаты, где находился связанный Покровский, донесся запах жареного мяса", - ответил свидетель. Среди других показательных расправ банды — убийство юриста столичного универмага "Москва" Андрея Бралюка (до смерти забили во дворе его дома), владельца нескольких магазинов в Москве Армена Аванесова (тело спустя много лет обнаружили под плиткой кафе "Чайхона 24"), президента Союза товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности Валерия Журавлева (ударили обрезком железной трубы по голове, труп бросили на улице). По последней информации, "таганские" также причастны к убийству криминального авторитета Деда Хасана (настоящее имя Аслан Усоян). В 2013 году киллер застрелил его в центре Москвы, когда Усоян заходил в свое любимое кафе. Присяжные в своем вердикте признали Жирноклеева "виновным в пособничестве" этому покушению. Жирный передал неустановленным лицам автомат АС "Вал" с патронами (который также называют бесшумным автоматом спецслужб), из которого и убили Хасана. Судебный процесс по делу "таганских" тянулся несколько лет — сформированные коллегии присяжных ~несколько раз разваливались~, из-за чего слушания постоянно откладывали. "Люди просто боялись участвовать в процессе, и влиять на дальнейшую судьбу криминальных авторитетов, у которых, как сказал источник – длинные и "кровавые" руки", - отмечали журналисты.