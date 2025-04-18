Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Мужчина получил травмы в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в селе Дорогощь Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Дорогощь Грайворонского округа дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил ранения. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму", - написал Гладков.

Он отметил, что пострадавший от предложенной госпитализации отказался, продолжит лечение амбулаторно.

"Транспортное средство получило повреждения", - проинформировал глава региона.

Также, по словам губернатора, в Шебекине дрон был подавлен системой РЭБ, в результате его детонации загорелась кровля хозпостройки - бойцы самообороны ликвидировали возгорание. В Белгородском районе в селе Устинка дрон атаковал частный дом - пробита кровля, повреждены окна и забор.

"В селе Бессоновка от удара беспилотника по предприятию повреждена кровля складского помещения. В селе Никольское в результате атаки FPV-дрона посечены осколками два легковых автомобиля", - сообщил губернатор.

Село Мокрая Орловка Грайворонского округа было атаковано двумя беспилотниками - повреждены здание социального объекта и линия электропередачи. В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома - повреждены кровля, остекление и ограждение.