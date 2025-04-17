Похитившего немую девочку россиянина отпустили из СИЗО

Обвиняемого в похищении 15-летней немой девочки жителя Екатеринбурга Олега Куклина отпустили из СИЗО. Об этом сообщает Ura.Ru.

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По данным агентства, Октябрьский районный суд еще неделю назад изменил ему меру пресечения на домашний арест сроком до 14 мая. Во время заседания мужчина извинился перед семьей потерпевшей и сказал, что ничего плохого с ней не сделал.

Куклин похитил девочку 14 февраля на улице Куйбышева. Тогда отец пострадавшей зашел в магазин за цветами, а ее оставил в машине. В этот момент к автомобилю подошел Куклин и достал ее из автомобиля. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Он привел девочку к себе в квартиру. На следующий день она вышла в аптеку и там смогла обратиться за помощью.

Позже выяснилось, что обвиняемый видел девочку в районе и испытывал к ней симпатию. После похищения он тащил ее за руку к себе домой, но в квартире была жена, которая не пустила школьницу внутрь. В итоге потерпевшая осталась в подъезде. Она всю ночь каталась на лифте.

17 февраля Октябрьский суд арестовал Куклина до 14 апреля.