В подмосковных Люберцах прогремел взрыв. Он произошел на местной базе приема металла, сообщает Shot.

Как отмечается, в настоящее время на место ЧП направляются экстренные службы. Данных о пострадавших пока нет.

По данным Telegram-канала Readovka, около 5:30 утра жители Люберец услышали грохот, который был похож на взрыв. После этого со стороны местной базы приема металла по городу стал разноситься едкий дым.

Ранее сообщалось, что в Москве утром 17 апреля загорелась трансформаторная подстанция на территории ТЭЦ. Известно, что площадь возгорания, по неофициальным данным, составила 20 квадратных метров. По данным МЧС, горело электрооборудование, не используемое для собственных нужд станции. Отключений в связи с пожаром нет. К настоящему моменту огонь уже потушили.