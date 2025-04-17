Жительница Забайкалья пришла в поле «подуховничать», подожгла его и тушила пивом

В Забайкальском крае женщина пришла в поле «подуховничать», случайно подожгла траву и пыталась потушить огонь пивом. Об этом сообщает МЧС региона в официальном Telegram-канале.

Она призналась, что случайно уронила спичку и пыталась потушить огонь пивом, но безуспешно. Пожар распространился на площадь 100 «‎квадратов».

«Пришла на поле, чтобы отдохнуть: попить пива, покурить, поразмыслить, подуховничать. Маленько напилась», — рассказала женщина.

Жительница Забайкальского края, как уточняется в сообщении, привлечена к административной ответственности.

Накануне на территории СНТ «Березовая Грива», расположенного в Татарстане, загорелась сухая трава. Пламя повредило 10 строений, часть из которых не эксплуатируется. Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространяется. В МЧС добавили, что в ликвидации возгорания задействовали 55 человек и 13 единиц техники.

8 апреля в Чите загорелись частные постройки и сухая растительность. По данным МЧС, инцидент произошел на Береговой улице. Предварительно, площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировали.