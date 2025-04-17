В Чите мужчина открыл стрельбу у детской площадки

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Чите мужчина открыл стрельбу возле детской площадки.

На видеозаписи, опубликованной телеканалом, запечатлено, как злоумышленник подошел к детям, которые играли на детской площадке, и начал с ними разговаривать. Инцидент произошел накануне в ЖК «Солнечный город».

«Спустя некоторое время ребята разбежались. Мужчина вышел за территорию площадки и выстрелил в воздух», - отметил телеканал.

Уточняется, что в настоящий момент все подробности произошедшего устанавливаются.