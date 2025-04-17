Экс-замгубернатора Ростовской области Гончарову продлили арест

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону до 20 июня продлил арест бывшему замгубернатора Ростовской области Виктору Гончарову по делу о превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

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Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Гончарова на 2 месяца. Сторона защиты обжаловала это решение, апелляция жалобу отклонила.

"Гончарову постановлением суда продлили стражу до 20 июня", - сказал собеседник агентства.

Бывший замгубернатора Ростовской области Гончаров был задержан 21 февраля по делу замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. По версии следствия, замгубернатора при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства незаконно выделил средства господдержки сельхозпредприятиям в виде субсидий за счет федерального и областного бюджетов, впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами. Ущерб по делу Рачаловского оценивается почти в 156 млн рублей. 21 февраля решением суда Рачаловский был отправлен под домашний арест на 2 месяца.

Гончаров работал в должности заместителя губернатора Ростовской области с 2010 по 2014 год, в 2016 году вновь вернулся на работу в региональное правительство в должности заместителя губернатора. С 2017 года занимал должность первого заместителя губернатора региона. В августе 2023 года уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Ранее должности заместителей губернатора покинули Виталий Кушнарев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о взятке и хранении оружия, Александр Скрябин, который занял пост врио главы администрации Ростова-на-Дону, а также ряд министров, включая министра ЖКХ региона Сергея Сизикова, министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрия Сильвестрова. В отношении еще одного замгубернатора региона - министра финансов Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, решением суда она арестована. 7 марта также стало известно об освобождении от должности замгубернатора Вадима Артемова в связи с выходом на пенсию.