В России мальчик сломал позвоночник на скалодроме

В Екатеринбурге ребенок сломал позвоночник на скалодроме. Об этом сообщает издание «Е1.ру» в Telegram.

На выложенном в канале ролике видно, как ребенок пытается забраться по стене с уступами. Затем он спрыгивает с высоты около метра, после чего хватается за спину.

Травму мальчику диагностировали спустя несколько дней — у него сломан один из позвонков. Из-за этого ребенка перевели на домашнее обучение и запретили заниматься спортом. Его родители собираются добиться выплаты компенсации.

Ранее в Иркутской области школьница сломала спину во время игры на детской площадке. Она упала с подвесной дорожки, после чего была госпитализирована. Врачи диагностировали у школьницы перелом поясничного и грудного позвонков.